Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Fermo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +15°C e +19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +14,6°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con una temperatura che salirà fino a +19°C entro mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà un certo comfort, nonostante l’umidità elevata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di +19,1°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +16°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un cielo prevalentemente coperto. Anche la velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 8-12 km/h, senza particolari raffiche.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai +15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 79%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature, rendendo le giornate più favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 7.7 OSO max 7.7 Libeccio 77 % 1019 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 6 OSO max 6.2 Libeccio 63 % 1018 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.2° Assenti 4.1 O max 4.5 Ponente 60 % 1018 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° Assenti 7.5 NNE max 8.4 Grecale 61 % 1019 hPa 12 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 7.6 ENE max 4.7 Grecale 60 % 1018 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 8.4 ESE max 8.7 Scirocco 69 % 1018 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 7.4 SSE max 9.2 Scirocco 75 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 5.5 S max 6.6 Ostro 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:20

