Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,4°C e i 17,5°C. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da direzioni sud e sud-est, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto gradevole, nonostante l’umidità che si attesterà intorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che si attesterà intorno al 52%. I venti, leggeri, soffieranno da ovest-nord-ovest a una velocità di circa 10,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 87%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 17,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 53%, mentre i venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 7,6 km/h e 9,8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 16,6°C. I venti continueranno a soffiare da nord-est, mantenendo una velocità di circa 11,1 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a circa il 70%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 8,4 km/h e 9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni mostrano una certa stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono cambiamenti significativi, con possibilità di un clima simile anche nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente l’umidità e i venti leggeri che caratterizzeranno la settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +13° prob. 5 % 11.9 NO max 18.1 Maestrale 83 % 1013 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +12° prob. 5 % 10.8 ONO max 17 Maestrale 85 % 1013 hPa 6 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° prob. 2 % 9.7 ONO max 12.6 Maestrale 86 % 1014 hPa 9 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 7.6 NNO max 8.1 Maestrale 67 % 1014 hPa 12 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° Assenti 9.8 NNE max 9.5 Grecale 61 % 1013 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 8.6 ENE max 8.5 Grecale 70 % 1013 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 5.7 S max 6.9 Ostro 78 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 9 S max 11.6 Ostro 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.