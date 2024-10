Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature attorno ai 15,7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature fresche. La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, con condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Fermo presenterà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con intensità che varierà tra i 5,1 km/h e i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si osserverà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a 19°C entro le 10:00. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 76%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,5 km/h intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C entro le 17:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,4 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’88%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 6 km/h e i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori freschi e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 5.4 S max 6.7 Ostro 91 % 1023 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 5.9 S max 7.1 Ostro 90 % 1023 hPa 7 poche nuvole +16.4° perc. +16.3° Assenti 6.2 S max 8.1 Ostro 84 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 9.9 SE max 12.2 Scirocco 77 % 1023 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 10.7 ESE max 11 Scirocco 78 % 1021 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 16 % 9.6 SE max 13.2 Scirocco 87 % 1021 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 7.8 SSE max 9.5 Scirocco 89 % 1022 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +16° Assenti 5.7 S max 6.2 Ostro 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:01

