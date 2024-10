Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno con intensità di brezza leggera, mentre l’umidità si attesterà attorno all’84%.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 64% entro le ore centrali della giornata. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 9 e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 17°C alle ore 15:00. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da nord. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo circa l’78% nel tardo pomeriggio. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

La sera si preannuncia fresca, con temperature che scenderanno fino a 13°C. Il cielo sereno rimarrà una costante, mentre i venti si faranno più deboli, mantenendosi sempre nella categoria della brezza leggera. L’umidità si stabilizzerà attorno all’85%, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani e dopodomani, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 10.7 O max 12 Ponente 82 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 10.9 O max 12.4 Ponente 79 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° Assenti 8.1 ONO max 11.3 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 9.9 NNO max 11 Maestrale 65 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 12 N max 11.8 Tramontana 69 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 6.4 ONO max 7.3 Maestrale 85 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 8 O max 8.1 Ponente 85 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 8.6 O max 8.8 Ponente 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:54

