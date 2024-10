Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Fermo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo ampie schiarite e un’ottima visibilità.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,9°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a 14,6°C entro le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un cielo sereno che favorirà un buon riposo notturno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,2 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest, creando una leggera brezza che non disturberà la quiete notturna.

Durante la mattina, il sole si alzerà alto nel cielo, portando le temperature a salire fino a 19,4°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, assicurando un’ottima luminosità. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,7 km/h, mantenendo comunque un’intensità di brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 69%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, stabilizzandosi attorno ai 18°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La velocità del vento si manterrà costante, con valori che varieranno tra i 10,5 km/h e i 12,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80% verso le ore serali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,8°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 7 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che la stabilità atmosferica persista, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 8 ONO max 8.9 Maestrale 89 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +14.1° Assenti 8.2 ONO max 9.1 Maestrale 89 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 7.9 O max 9.9 Ponente 84 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.7° perc. +18.5° Assenti 10.8 NNO max 12.4 Maestrale 71 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 12.3 N max 12.5 Tramontana 70 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.3° perc. +16.3° Assenti 8.8 N max 10.7 Tramontana 89 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° Assenti 7 O max 7.5 Ponente 90 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.7° perc. +14.6° Assenti 7.9 ONO max 8.7 Maestrale 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:57

