Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

Mercoledì 23 Ottobre a Fermo si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 19°C. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 19,2°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 21,3 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 16,7°C e 15,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Ovest e Nord Ovest, e intensità che varierà da 2,8 km/h a 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’87%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 19°C. La velocità del vento si manterrà tra 4,1 km/h e 8,4 km/h, con direzione sempre da Nord e Ovest. L’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 76%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 18,9°C. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma non si prevedono piogge. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’86%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che varieranno tra 10,2 km/h e 10,7 km/h. Anche in questo periodo, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 15°C e i 19°C, con una costante copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° prob. 6 % 2.8 NO max 3 Maestrale 87 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16° Assenti 5.4 O max 5.3 Ponente 89 % 1028 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° Assenti 6.1 O max 6.1 Ponente 89 % 1028 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 3.8 NO max 4.3 Maestrale 79 % 1029 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 3 % 8.4 N max 8 Tramontana 77 % 1028 hPa 15 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 9 % 12.1 NNO max 17.7 Maestrale 83 % 1028 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 12 % 9.8 NO max 18.8 Maestrale 89 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 2 % 10.7 ONO max 17.2 Maestrale 90 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:05

