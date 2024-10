Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 11,8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma nel corso della giornata si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere nel tardo mattino. Le temperature massime raggiungeranno i 16,4°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura di 11,8°C e una leggera brezza da ovest. Le previsioni del tempo indicano una leggera probabilità di precipitazioni, ma senza significative manifestazioni di pioggia. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo rimarrà sereno fino alle 08:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse e la temperatura salirà a 14,6°C.

Nel corso della mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di pioggia leggera tra le 09:00 e le 11:00. Le temperature si manterranno tra i 15,6°C e i 16,4°C, con venti moderati provenienti da nord-nord ovest. La probabilità di pioggia sarà più alta nelle ore centrali della giornata, ma le precipitazioni rimarranno contenute.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno a 15,4°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità fino a 20,1 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 29%. La giornata si concluderà con un cielo coperto anche durante la sera, con temperature che si aggireranno attorno ai 12,5°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo di Sabato 5 Ottobre evidenziano una giornata variabile con temperature moderate e la possibilità di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli appassionati di attività all’aperto potrebbero trovare opportunità migliori nei giorni a venire, mentre per Sabato si consiglia di essere preparati a condizioni variabili e di portare con sé un ombrello.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.7° perc. +11.3° prob. 14 % 9 ONO max 10 Maestrale 91 % 1012 hPa 4 nubi sparse +12° perc. +11.6° prob. 16 % 7.7 O max 8.4 Ponente 89 % 1012 hPa 7 nubi sparse +13.4° perc. +13° prob. 20 % 9.4 ONO max 11.4 Maestrale 84 % 1013 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° prob. 43 % 13.6 NNO max 11.8 Maestrale 71 % 1013 hPa 13 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 41 % 17.7 NNO max 16.8 Maestrale 72 % 1012 hPa 16 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° prob. 29 % 16.1 NNO max 20.1 Maestrale 78 % 1013 hPa 19 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° prob. 17 % 12 ONO max 18.4 Maestrale 79 % 1014 hPa 22 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 11 % 9.9 ONO max 13.5 Maestrale 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:34

