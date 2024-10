Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Fermo si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri da direzione variabile contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, anche se l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando attorno al 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La brezza leggera proveniente da Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’aria fresca e asciutta. L’umidità sarà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 15°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’aumento della copertura nuvolosa che porterà a cieli coperti. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che toccherà l’86% nel pomeriggio.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che varierà dal 44% al 65%. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo indicano un fine settimana caratterizzato da temperature miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con cieli nuvolosi, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, anche se sarà consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 8.3 O max 8.2 Ponente 73 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 9.8 O max 9.8 Ponente 68 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 6.8 O max 7.6 Ponente 58 % 1025 hPa 11 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 6.7 N max 7.1 Tramontana 54 % 1024 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 7.6 NE max 6.2 Grecale 63 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 0.9 SSO max 2.2 Libeccio 80 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 6.4 OSO max 6.2 Libeccio 78 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.8° perc. +13.1° Assenti 7.2 O max 7.1 Ponente 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:53

