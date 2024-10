Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Ferrara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata, portando a precipitazioni significative. I venti, prevalentemente provenienti da nord-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 61,8 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, con una copertura nuvolosa al 100%. I venti si muoveranno a una velocità di circa 11,4 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di piogge moderate. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 13,8°C. La pioggia sarà accompagnata da venti più forti, che potranno toccare i 19,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 4,23 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il maltempo continuerà a imperversare su Ferrara, con forti piogge che porteranno a un abbassamento della temperatura fino a 13,2°C. I venti diventeranno sempre più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 62,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potrebbero superare i 5 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non miglioreranno, e si prevedono ancora piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C, con venti che continueranno a soffiare con forza. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con temperature fresche e condizioni di pioggia che continueranno a influenzare la regione. Gli abitanti dovranno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima instabile e umido.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 43 % 11.4 NE max 21.3 Grecale 86 % 1007 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 41 % 9.8 NNE max 19 Grecale 87 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.9° perc. +13.7° 1.83 mm 12 NNE max 17.5 Grecale 93 % 1005 hPa 9 forte pioggia +14.4° perc. +14.4° 4.23 mm 11.1 NE max 20.3 Grecale 96 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 3.68 mm 22 NE max 39.5 Grecale 96 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 2.43 mm 36.5 NE max 57.4 Grecale 91 % 1000 hPa 18 pioggia moderata +13° perc. +12.8° 2.75 mm 44.2 NE max 65.2 Grecale 92 % 1001 hPa 21 pioggia leggera +12.4° perc. +12° 0.55 mm 36.6 NNE max 58.6 Grecale 89 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.