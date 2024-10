Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Ferrara si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti che interesseranno la città nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 15,4°C e i 21,2°C, con una sensazione di caldo leggermente superiore a causa dell’umidità elevata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 39,7 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono leggeri rovesci. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 21,2°C intorno a mezzogiorno. I venti, provenienti principalmente da est, si faranno sentire con intensità moderata, raggiungendo i 20 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà nel corso della mattinata, con possibilità di piogge leggere, specialmente dopo le 11:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più consistenti. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 80%. I venti si presenteranno tesi, con raffiche che potranno raggiungere i 39,7 km/h.

La sera porterà con sé piogge moderate, con temperature che si aggireranno intorno ai 17°C. La pioggia potrebbe continuare a cadere, con accumuli che potrebbero superare i 1 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%, e i venti si faranno più leggeri, ma comunque presenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità atmosferica, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo solo a partire da giovedì, quando le temperature potrebbero stabilizzarsi e le precipitazioni diminuire. È consigliabile, pertanto, prepararsi a una settimana variabile, con un’attenzione particolare alle condizioni meteo in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 5 % 9.5 NE max 14.8 Grecale 87 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 8.1 ENE max 12.8 Grecale 90 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 1 % 13 ENE max 25.9 Grecale 93 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 2 % 19.2 E max 29.6 Levante 76 % 1011 hPa 12 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° prob. 33 % 16.3 ESE max 28.5 Scirocco 69 % 1007 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° prob. 80 % 19.6 SE max 37.7 Scirocco 82 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +18.3° perc. +18.6° 1.52 mm 8.5 S max 19.3 Ostro 93 % 1005 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 75 % 8 SSO max 10.2 Libeccio 93 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:36

