Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Ferrara si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 19,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 29,3 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, superando il 90% in diverse fasce orarie.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione est-nord-est. Non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, toccando i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 76%. Anche in questa fase, non si prevedono piogge significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 17°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,03 mm. Il vento si presenterà più intenso, con raffiche che potrebbero arrivare a 29,3 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16,5°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 93%, e il vento si attenuerà leggermente, pur mantenendo una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° Assenti 7.1 ENE max 8.3 Grecale 91 % 1021 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° Assenti 8.6 ENE max 10.9 Grecale 90 % 1020 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 6.5 E max 8 Levante 91 % 1021 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 1 % 11.7 ENE max 16.8 Grecale 81 % 1021 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 21 % 16.6 ENE max 21.1 Grecale 76 % 1019 hPa 15 pioggia moderata +17° perc. +17.1° 1.03 mm 13.7 E max 26.6 Levante 89 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 80 % 11.4 ENE max 23 Grecale 90 % 1020 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.7° prob. 17 % 10.8 NE max 18.1 Grecale 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:22

