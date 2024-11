Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2% e temperature intorno ai 14,8°C. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a 19,5°C e una leggera presenza di nuvole. Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con una copertura del 95%, mantenendo temperature attorno ai 19,9°C. La serata vedrà un parziale schiarimento, con temperature a 15,3°C. Sabato, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 19,1°C. Domenica, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole che aumenterà la copertura fino al 18%. Le temperature saliranno a 19,5°C entro le 12:00, con una temperatura percepita di 19,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 8,7 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 62%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a una condizione di cielo coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C, con una temperatura percepita di 19,5°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 7,8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a schiarirsi leggermente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 30%. Le temperature si abbasseranno a 15,3°C con una temperatura percepita di 14,9°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 8 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’80%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con una temperatura percepita di 13,5°C. La velocità del vento sarà di 9 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,9 km/h. L’umidità sarà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Le temperature saliranno a 18,8°C entro le 12:00, con una temperatura percepita di 18,3°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 9 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 62%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 10%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C, con una temperatura percepita di 18,7°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si abbasseranno a 15,2°C con una temperatura percepita di 14,9°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’82%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata piacevole.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C, con una temperatura percepita di 13,6°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,9 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 54%. Le temperature saliranno a 17,1°C entro le 10:00, con una temperatura percepita di 16,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Est a una velocità di circa 17,7 km/h, mantenendo un’intensità di brezza vivace. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 61%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 52%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita di 15,9°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 62%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si abbasseranno a 13,1°C con una temperatura percepita di 12,4°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 73%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Ferrara si preannuncia con condizioni meteorologiche favorevoli, specialmente per Venerdì e Sabato, con cieli sereni e temperature miti. Domenica, invece, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Sarà un ottimo momento per godere di attività all’aperto, soprattutto nei primi due giorni.

