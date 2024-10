Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma le precipitazioni saranno abbondanti, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti si presenteranno moderati, contribuendo a un aumento della sensazione di umidità.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà di circa 5,9 km/h da Nord Ovest, con una probabilità di pioggia del 23%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando a una mattina caratterizzata da pioggia leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16°C alle 07:00, mentre le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità crescente.

Durante la mattina, le piogge si intensificheranno, passando a forti piogge tra le 09:00 e le 11:00, con accumuli significativi che potrebbero superare i 4 mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 17°C, mentre i venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 14,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo completamente grigio.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con forti piogge che continueranno a colpire Ferrara. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,9°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 10,6 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potrebbero arrivare a 8,76 mm. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 90%.

Con l’arrivo della sera, il maltempo persisterà, con forti piogge che si protrarranno fino a notte inoltrata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 16°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 44,6 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potrebbero superare i 6 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara indicano un Sabato di maltempo persistente, con piogge abbondanti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.7° prob. 23 % 5.9 NO max 6.7 Maestrale 96 % 1016 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +15.2° prob. 15 % 7.8 NNO max 12.6 Maestrale 97 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.35 mm 6 NO max 11.4 Maestrale 96 % 1016 hPa 9 forte pioggia +16.4° perc. +16.6° 4.26 mm 9.3 NNO max 20.7 Maestrale 96 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +18.1° perc. +18.3° 3.96 mm 14 ENE max 33.1 Grecale 90 % 1014 hPa 15 forte pioggia +16.9° perc. +17.2° 6.12 mm 10.6 NE max 27.7 Grecale 97 % 1015 hPa 18 forte pioggia +16.8° perc. +17.1° 5.94 mm 19.3 ENE max 41.9 Grecale 96 % 1016 hPa 21 forte pioggia +16.3° perc. +16.5° 7.32 mm 19.5 NE max 38.5 Grecale 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:17

