Previsioni Meteo Fidenza: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Fidenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 25,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con valori che varieranno tra il 51% e il 68%.

Nel corso della mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un incremento delle precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente, oscillando tra i 13,0°C e i 13,4°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Le precipitazioni saranno costanti, con pioggia leggera che potrebbe accumularsi fino a 3,09 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità rimarrà alta, intorno al 97%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Durante il pomeriggio, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con attese di forti piogge. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C e 12,7°C, mentre le raffiche di vento potranno raggiungere i 47,5 km/h. Le precipitazioni potrebbero superare i 6 mm, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto. La pressione atmosferica scenderà, evidenziando un ulteriore deterioramento delle condizioni meteorologiche.

La sera porterà un lieve miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità minore. Le temperature si manterranno intorno ai 12,3°C, con venti più leggeri e un’umidità che rimarrà elevata. Le precipitazioni si ridurranno, ma non mancheranno del tutto, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,5 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e adottare le necessarie precauzioni per affrontare al meglio questa fase di instabilità atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 68 % 12.1 E max 22.3 Levante 93 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +13.9° perc. +13.7° 0.24 mm 10.6 ESE max 23.5 Scirocco 91 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.4° perc. +13.3° 1.55 mm 11.2 E max 22.4 Levante 97 % 1005 hPa 9 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 3.07 mm 17 ENE max 32.1 Grecale 97 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 3.09 mm 15.6 ENE max 39.2 Grecale 97 % 1004 hPa 15 forte pioggia +12.6° perc. +12.5° 6.05 mm 21.2 ENE max 47.5 Grecale 97 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +12.3° perc. +12.1° 2 mm 7.5 E max 21 Levante 97 % 1004 hPa 21 pioggia moderata +12.3° perc. +12.1° 1.22 mm 3.4 S max 7.1 Ostro 96 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:51

