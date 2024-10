Previsioni Meteo Fidenza: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Fidenza indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,4°C. I venti saranno generalmente deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’87%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una buona visibilità. I venti soffieranno debolmente da ovest-sud-ovest, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 6,9 km/h. L’umidità sarà alta, mantenendosi attorno all’88%.

Nella mattina, si continuerà a godere di un cielo sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,3°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo il 10% di nuvole nel cielo. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,5 km/h e 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque alta.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 19,4°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 56%. I venti saranno deboli, con intensità che non supereranno i 2,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà prevalentemente nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a 14°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 87%. I venti continueranno a soffiare debolmente, senza particolari variazioni di intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità nelle condizioni di nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, e la pressione atmosferica rimarrà costante. Pertanto, si consiglia di approfittare delle belle giornate di fine ottobre, anche se con qualche nube in più nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.6° Assenti 4.7 OSO max 4.8 Libeccio 88 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 5.1 OSO max 5.4 Libeccio 88 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 5 OSO max 5.4 Libeccio 87 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.9° perc. +17.7° Assenti 3.5 NNO max 3.6 Maestrale 75 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.3 NNE max 2.9 Grecale 69 % 1025 hPa 16 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 0.9 SE max 1.4 Scirocco 82 % 1024 hPa 19 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 5.9 SO max 5.6 Libeccio 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 4.8 SO max 4.5 Libeccio 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.