Previsioni Meteo Fidenza: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Fidenza di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 19°C nel pomeriggio, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata.

Nel dettaglio, durante la notte, Fidenza avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 13,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con una temperatura che varierà da 12,4°C a 18,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 40% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 2,4 km/h e i 12 km/h, con direzione prevalentemente da Est. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori che non supereranno il 11%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 78%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 61%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 13,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14,1°C. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere l’82%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione da Sud-Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con un clima nuvoloso e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 6.5 O max 7.3 Ponente 89 % 1007 hPa 3 cielo sereno +12.8° perc. +12.5° Assenti 0.5 O max 2.7 Ponente 91 % 1009 hPa 6 nubi sparse +12.8° perc. +12.6° Assenti 2.4 SSE max 2.8 Scirocco 92 % 1011 hPa 9 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 8.4 E max 13.8 Levante 74 % 1013 hPa 12 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° prob. 11 % 12 E max 14.6 Levante 63 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° prob. 18 % 7.3 ESE max 10.6 Scirocco 65 % 1013 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 14 % 4.9 ESE max 5.9 Scirocco 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 3.4 SSE max 6.3 Scirocco 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:36

