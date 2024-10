Previsioni Meteo Fidenza: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Fidenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,2 km/h e i 7,2 km/h, proveniente prevalentemente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 98%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature subiranno un lieve aumento, raggiungendo i 16,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori simili, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non mancheranno momenti di instabilità.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 15,2°C. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con valori che potranno raggiungere i 2,56 mm entro le ore serali. L’umidità rimarrà elevata, superando il 98%, e la pressione atmosferica continuerà a diminuire.

La sera sarà caratterizzata da forti piogge, con accumuli che potranno superare i 4 mm. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,9°C, mentre il vento si manterrà moderato, con direzione prevalentemente nord. La probabilità di precipitazioni sarà molto alta, con valori che raggiungeranno il 99%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un miglioramento atteso solo nel fine settimana. Pertanto, si consiglia di prepararsi a condizioni di maltempo e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le piogge previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 8 % 6.2 E max 12.7 Levante 98 % 1025 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +15.4° prob. 11 % 7.2 E max 13.7 Levante 98 % 1024 hPa 6 cielo coperto +15.2° perc. +15.3° prob. 6 % 6.8 E max 13.2 Levante 98 % 1023 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 4 % 8.9 ENE max 13.6 Grecale 93 % 1024 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 18 % 10.6 ENE max 15.3 Grecale 91 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.66 mm 7.7 E max 16.4 Levante 95 % 1021 hPa 18 forte pioggia +15.1° perc. +15.2° 4.4 mm 7.5 N max 15.6 Tramontana 98 % 1022 hPa 21 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 3.32 mm 7.9 NNE max 18.6 Grecale 98 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:14

