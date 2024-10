Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che scenderanno fino a 12,0°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo un picco di 18,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Fidenza presenterà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1017 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud-sud est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando da nubi sparse a un cielo completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,9°C entro le 9:00 e i 18,1°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà sopra il 70%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da est-nord est.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 14%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetteranno raffiche significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,1°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con umidità che raggiungerà l’85%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà per un cielo prevalentemente nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° Assenti 2.2 SSE max 4.6 Scirocco 87 % 1017 hPa 3 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 2.7 SSE max 4.5 Scirocco 90 % 1018 hPa 6 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 2.1 S max 3.8 Ostro 90 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 5.3 ENE max 5.3 Grecale 77 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° Assenti 4.9 ENE max 4.4 Grecale 69 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° prob. 7 % 3.7 NNE max 2.1 Grecale 70 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 1.8 ONO max 2.2 Maestrale 81 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 6.6 O max 7.8 Ponente 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.