Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Fidenza di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si alterneranno tra leggere e moderate nel corso della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con valori percepiti leggermente superiori. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 26,4 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà alta, intorno al 96%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Fidenza sperimenterà piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La velocità del vento sarà debole, con direzione variabile, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,49 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 15,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,3 km/h. La pioggia moderata si farà sentire intorno alle 10:00, con accumuli che potrebbero arrivare a 1,69 mm.

Il pomeriggio porterà con sé piogge moderate, con temperature che non supereranno i 15,4°C. La velocità del vento sarà più sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,4 km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,42 mm. La situazione meteo rimarrà instabile, con possibilità di piogge intermittenti fino a sera.

Nella sera, le piogge moderate continueranno a interessare Fidenza, con temperature che si manterranno attorno ai 14,8°C. La velocità del vento si stabilizzerà, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a un clima fresco e umido. Gli accumuli di pioggia si aggireranno intorno ai 1,54 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo la giornata di Sabato, si prevede un lieve miglioramento, ma le condizioni meteo continueranno a essere variabili. È consigliabile prepararsi a ulteriori piogge e mantenere un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature fresche e l’umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.49 mm 2.1 SSE max 5.1 Scirocco 95 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.3 mm 1.3 NE max 3.9 Grecale 97 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.31 mm 3 NNO max 4.5 Maestrale 97 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.32 mm 5.3 NO max 7.6 Maestrale 95 % 1017 hPa 12 forte pioggia +15.4° perc. +15.5° 4.02 mm 10.4 NO max 17.1 Maestrale 98 % 1017 hPa 15 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.75 mm 13.2 NO max 26.4 Maestrale 97 % 1017 hPa 18 pioggia moderata +14.8° perc. +14.9° 3.45 mm 14.7 ONO max 24.2 Maestrale 96 % 1018 hPa 21 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.54 mm 8.9 ONO max 18.1 Maestrale 97 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:23

