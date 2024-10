Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 23,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità e piogge sarà costante, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 100% nelle ore più critiche della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, ma non mancheranno le nubi sparse.

La mattina inizierà con piogge leggere, che continueranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 22,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 98%. Il vento si manterrà debole, con una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si prevedono ancora piogge leggere, con un picco di precipitazioni che si registrerà intorno alle 15:00, quando la temperatura scenderà a 20,8°C. La nuvolosità rimarrà fitta, con una copertura che si attesterà attorno al 99%. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, superando il 90%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a interessare Figline Valdarno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 0,47 mm entro la fine della giornata. Il vento si farà sentire, mantenendosi sempre su intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 17 Ottobre a Figline Valdarno evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.3° perc. +16.4° prob. 31 % 6 E max 5.4 Levante 91 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.26 mm 6.3 E max 5.8 Levante 92 % 1020 hPa 8 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.27 mm 5.4 ESE max 9.8 Scirocco 81 % 1020 hPa 11 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° prob. 51 % 5.1 SE max 10.2 Scirocco 69 % 1019 hPa 14 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° prob. 24 % 5 SE max 11.4 Scirocco 72 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.34 mm 6.7 SE max 8.4 Scirocco 90 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +18° perc. +18.3° 0.25 mm 6.8 ESE max 9.8 Scirocco 94 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.47 mm 6.7 ESE max 17.6 Scirocco 96 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.