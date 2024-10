Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Figline Valdarno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo così al sole di dominare il cielo. Le temperature oscilleranno tra i 15,1°C della notte e i 22,8°C nel corso della mattina e del pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. Le condizioni di meteo sereno continueranno anche nelle prime ore del giorno, con temperature che scenderanno leggermente, ma senza particolari variazioni.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo qualche nuvola sparsa. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 58%. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da direzioni orientali, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C e il cielo continuerà a rimanere sereno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre il vento si presenterà sempre debole. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di un pomeriggio all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Figline Valdarno indicano una giornata di meteo sereno e temperature gradevoli, perfetta per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo l’autunno particolarmente piacevole in questa zona della Toscana.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.7° perc. +14.6° Assenti 3.6 ENE max 3.2 Grecale 92 % 1025 hPa 5 cielo sereno +14.1° perc. +14° Assenti 3.7 ENE max 3.4 Grecale 92 % 1025 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 2.9 ENE max 3.7 Grecale 78 % 1026 hPa 11 poche nuvole +22.4° perc. +22.3° Assenti 0.6 O max 2.6 Ponente 60 % 1024 hPa 14 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 2.6 OSO max 2.2 Libeccio 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° Assenti 2.3 NE max 2.4 Grecale 83 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.9° perc. +15.9° Assenti 4.2 ENE max 3.9 Grecale 89 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.1° perc. +15° Assenti 3.6 ENE max 3.2 Grecale 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:05

