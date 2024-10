Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 25 Ottobre, Figline Valdarno si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di pioggia leggera e un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +15,2°C e +18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 94%, contribuendo a una sensazione di maggiore umidità nell’aria.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno attorno ai +15°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Est.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a +18°C intorno alle ore 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si presenterà con intensità leggera. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che raggiungeranno 0.54 mm entro le 08:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +17°C, con picchi di +17,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno arrivare fino a 1.61 mm. Anche in questo frangente, il vento si manterrà leggero, contribuendo a un clima umido.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +16°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere, e una copertura nuvolosa che non darà tregua. Le precipitazioni si attesteranno su valori contenuti, ma costanti, con accumuli che raggiungeranno 0.64 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Figline Valdarno non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.15 mm 5 ESE max 4.9 Scirocco 95 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 50 % 6.2 ESE max 6.9 Scirocco 96 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.36 mm 5.3 ESE max 8.5 Scirocco 97 % 1024 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 86 % 5.7 SE max 9 Scirocco 90 % 1024 hPa 13 pioggia moderata +17.4° perc. +17.7° 1.61 mm 4.5 SE max 7.3 Scirocco 95 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +17.6° prob. 71 % 5.9 ESE max 6.3 Scirocco 94 % 1022 hPa 19 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.18 mm 5.8 ESE max 5.8 Scirocco 95 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16.7° 0.51 mm 6.2 ESE max 9 Scirocco 97 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:10

