Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Figline Valdarno indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene durante la notte e la mattina, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74% durante la notte, diminuendo progressivamente fino al 42% nel pomeriggio.

Durante la notte, Figline Valdarno si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 74%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est – Nord Est, con intensità di circa 4,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 09:00, quando si inizieranno a notare poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,1°C entro le 11:00. L’umidità continuerà a diminuire, scendendo fino al 44%. Il vento si manterrà debole, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con poche nuvole e temperature che toccheranno il massimo di 21,7°C intorno alle 12:00. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con una leggera intensificazione della nuvolosità nel tardo pomeriggio, quando si passerà a nubi sparse. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,6°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Figline Valdarno indicano un Venerdì 1 Novembre all’insegna della stabilità e della serenità, con temperature gradevoli e un cielo che si farà via via più nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un incremento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo del fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 4.4 ENE max 4.1 Grecale 72 % 1025 hPa 5 cielo sereno +11.9° perc. +10.9° Assenti 4.7 E max 4.2 Levante 69 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.4° perc. +15.5° Assenti 3 ESE max 3.8 Scirocco 57 % 1025 hPa 11 poche nuvole +21.1° perc. +20.5° Assenti 2 SSO max 2.1 Libeccio 44 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.2° perc. +20.5° Assenti 3.9 OSO max 3.9 Libeccio 45 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° Assenti 1.7 NNE max 3 Grecale 67 % 1024 hPa 20 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 1.9 NE max 2.8 Grecale 72 % 1024 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 2.5 ENE max 2.5 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:01

