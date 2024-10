Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori moderati. La copertura nuvolosa sarà costante, con cieli prevalentemente coperti per tutto il giorno. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cieli coperti e una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi. Le temperature si aggireranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi intorno al 59%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e la probabilità di pioggia si manterrà alta, con accumuli che varieranno da 0,13 mm a 1,3 mm. Il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 3 e 4 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione delle piogge, che diventeranno moderate. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con picchi di 18,6°C attesi intorno alle 12:00. La pioggia potrebbe accumularsi fino a 2,77 mm, rendendo il pomeriggio particolarmente umido. Anche in questa fascia oraria, il vento rimarrà debole, con direzione prevalentemente da Nord Est.

La sera porterà con sé una continuazione delle piogge leggere, con temperature che si manterranno sui 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,72 mm. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma le nuvole e le piogge potrebbero continuare a influenzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.17 mm 3.4 ENE max 3.4 Grecale 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 39 % 4.1 ENE max 3.7 Grecale 93 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.23 mm 3.2 E max 3.3 Levante 93 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.13 mm 3.2 ENE max 4 Grecale 94 % 1024 hPa 13 pioggia moderata +17.2° perc. +17.5° 2.77 mm 4.4 NE max 6.1 Grecale 96 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 89 % 3.8 ENE max 3.6 Grecale 93 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.48 mm 3.5 ESE max 3.6 Scirocco 94 % 1021 hPa 22 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.67 mm 2.3 SSE max 2.5 Scirocco 96 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:11

