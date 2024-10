Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Firenze indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente nel corso della giornata, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla notte.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 25%. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore, ma già a partire dalle 09:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con temperature che saliranno fino a 18,4°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo completamente sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,6°C intorno alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 19,5°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con intensità che varierà tra 15 km/h e 18 km/h, sempre da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà su valori accettabili, intorno al 67%.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,6°C a partire dalle 22:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, intorno ai 1026 hPa, segno di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Firenze indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. L’assenza di precipitazioni e il cielo sereno favoriranno attività all’aperto, rendendo la settimana che seguirà particolarmente gradevole. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere della bellezza della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 37 % 9.5 N max 30.7 Tramontana 94 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 29 % 11.5 NNE max 30.6 Grecale 92 % 1018 hPa 7 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 29 % 12.1 NNE max 29.6 Grecale 92 % 1020 hPa 10 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 29 % 15.2 NNE max 34.7 Grecale 83 % 1021 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° prob. 4 % 18.7 NNE max 31.2 Grecale 67 % 1021 hPa 16 cielo sereno +19.5° perc. +19.4° prob. 4 % 13.5 NNE max 27.8 Grecale 73 % 1022 hPa 19 cielo sereno +17.4° perc. +17.4° Assenti 9.7 NNE max 21.5 Grecale 83 % 1025 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 6.6 NE max 13.2 Grecale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.