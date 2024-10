Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registrerà una leggera pioggia intorno alle 09:00, con precipitazioni di 0,12 mm. Le temperature si manterranno tra i 15,7°C e i 16,5°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’81%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1017 hPa. I venti continueranno a soffiare debolmente, con una leggera intensificazione nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 16,5°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e la probabilità di pioggia sarà presente, sebbene le precipitazioni non siano attese. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità comprese tra i 3 e i 4 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. L’umidità rimarrà costante e i venti continueranno a soffiare debolmente. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, e occasionali piogge non sono da escludere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° Assenti 1.8 E max 2.2 Levante 76 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 2.7 E max 3.5 Levante 75 % 1015 hPa 7 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 3.2 ENE max 4.2 Grecale 72 % 1016 hPa 10 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 2.6 ESE max 5.8 Scirocco 76 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 3.8 ENE max 7 Grecale 76 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 12 % 3.3 ENE max 3.9 Grecale 81 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 16 % 3.4 E max 3.9 Levante 81 % 1017 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 8 % 3.8 E max 5 Levante 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:40

