Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Firenze si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una progressiva copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con punte massime attese intorno ai 24,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,3 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 51% e il 87%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole, favorendo un clima relativamente sereno. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,9°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 22%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 24,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 38%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 1 km/h e i 2,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà parzialmente coperto. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 24,9°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 51%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità di circa 5,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo potrebbe apparire più grigio rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-est, con velocità che potranno arrivare fino a 6,6 km/h. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e una progressiva copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili e una leggera instabilità atmosferica che potrebbe portare a qualche nuvola in più. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Firenze

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 3.1 ENE max 2.9 Grecale 87 % 1019 hPa 5 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 4.3 ENE max 4.1 Grecale 87 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 2.8 NE max 5.1 Grecale 71 % 1020 hPa 11 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 1.7 ONO max 3.7 Maestrale 55 % 1020 hPa 14 nubi sparse +24.9° perc. +24.8° Assenti 2.3 O max 4 Ponente 52 % 1018 hPa 17 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 5.6 NE max 5.5 Grecale 65 % 1018 hPa 20 cielo sereno +19° perc. +19° Assenti 6.4 NE max 10.1 Grecale 79 % 1019 hPa 23 nubi sparse +18° perc. +18° Assenti 5.4 NE max 7.5 Grecale 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:26

