Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Firenze si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. La città godrà di un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una minima di circa 15,6°C durante le prime ore della notte e un massimo che raggiungerà i 23,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, oscillando tra il 46% e il 83%.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 15,3°C alle ore 03:00. La ventilazione sarà debole, proveniente da est-nord-est, con velocità che varieranno tra i 3,8 km/h e i 4,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le ore 11:00. La brezza leggera, con velocità di circa 6,7 km/h, contribuirà a rendere l’aria piacevole. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 51%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente caldo, con temperature che toccheranno il picco di 23,4°C alle ore 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità attorno ai 7,2 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 46%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 16,5°C alle ore 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo saranno favorevoli per una passeggiata nel centro storico di Firenze. La ventilazione si farà leggermente più intensa, ma sempre sotto i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Firenze indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nel meteo. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere delle bellezze artistiche e culturali della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 4.2 ENE max 3.9 Grecale 84 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 4.8 ENE max 4.8 Grecale 81 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 2.9 NE max 5 Grecale 68 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 3.2 NNE max 6.7 Grecale 51 % 1023 hPa 14 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 3.6 N max 6.8 Tramontana 46 % 1022 hPa 17 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.1 NNE max 4.1 Grecale 67 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 5.4 NE max 6.6 Grecale 77 % 1023 hPa 23 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 5.5 NE max 6.8 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:04

