Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Firenze di Sabato 5 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno fino alla mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affacciarsi di ampie schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12°C e i 18°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole, con velocità comprese tra i 5 km/h e i 9 km/h.

Nella notte, Firenze sarà avvolta da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e si registrerà una leggera pioggia, con una probabilità di precipitazioni del 39%. La velocità del vento sarà di circa 9 km/h, proveniente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle ore 08:00, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 12%. Tuttavia, già a partire dalle 09:00, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 18,3°C. La copertura nuvolosa scenderà al 12%, e il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Le condizioni di sereno si stabilizzeranno, permettendo di godere di un pomeriggio gradevole.

La sera porterà con sé un cielo completamente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12°C. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre il vento continuerà a essere leggero. Le condizioni di stabilità atmosferica si protrarranno anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo un inizio di giornata piovoso, si assisterà a un progressivo miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Per domani e dopodomani, si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero raggiungere i 20°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno quindi approfittare di un clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.6° perc. +13.1° 0.12 mm 8 NE max 14.8 Grecale 81 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +13.4° perc. +13° 0.17 mm 7.4 NE max 15.4 Grecale 83 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.17 mm 7.2 NE max 14.4 Grecale 84 % 1013 hPa 10 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 4 % 8.5 NE max 13.6 Grecale 73 % 1014 hPa 13 poche nuvole +18.2° perc. +17.5° prob. 7 % 8.7 NE max 9.3 Grecale 54 % 1012 hPa 16 poche nuvole +16.9° perc. +16.3° Assenti 8.2 NE max 13.4 Grecale 61 % 1012 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° Assenti 5.7 NE max 8.2 Grecale 76 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.4° perc. +11.7° Assenti 4.4 ENE max 6.2 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:43

