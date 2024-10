Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Fiumicino per Domenica 20 Ottobre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera copertura nuvolosa che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature gradevoli, che si manterranno intorno ai 21°C nel pomeriggio, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, suggerendo un giorno ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 55% al 83%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord-Est, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 79% verso la fine della giornata.

Nella mattina, si prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che copriranno il 40% del cielo. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità media di circa 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo i 21°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, con una percentuale che scenderà fino al 34%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 18%, il che suggerisce che non ci saranno precipitazioni significative.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma senza alcuna previsione di pioggia. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo l’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino indicano una giornata di Domenica 20 Ottobre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e una bassa probabilità di precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, godendo di una piacevole esperienza in Fiumicino.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 11 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° prob. 35 % 1.5 NE max 2.9 Grecale 60 % 1018 hPa 14 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° prob. 18 % 4.7 NNO max 5.6 Maestrale 68 % 1019 hPa 17 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 19 % 2.7 O max 3.1 Ponente 75 % 1021 hPa 20 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 6.2 N max 6.1 Tramontana 76 % 1023 hPa 23 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° Assenti 10.3 NNE max 12.4 Grecale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:16

