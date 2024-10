Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Domenica 20 Ottobre a Fiumicino si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. La presenza di piogge leggere nella mattinata potrebbe influenzare le attività all’aperto, ma nel complesso non si prevedono eventi meteorologici estremi.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con un cielo sereno che si trasformerà in poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C alle 02:00, aumentando leggermente fino a 16,9°C alle 05:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 77%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature varieranno da un minimo di 17,2°C alle 06:00 fino a un massimo di 19,3°C alle 09:00. Si registreranno piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,35 mm entro le 12:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 34%. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra 5,6 km/h e 11,7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 20,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa scenderà al 49% e le probabilità di pioggia diminuiranno notevolmente. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 18,8°C alle 21:00. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 98%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 81%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità che varierà tra 12,7 km/h e 13 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno godere di giornate più serene e soleggiate, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Fiumicino

V (km/h) Umidità Pressione 3 poche nuvole +16.4° perc. +15.9° Assenti 10.1 NE max 10.6 Grecale 67 % 1015 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 3 % 10.9 NNE max 15 Grecale 81 % 1016 hPa 9 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 30 % 9.2 ESE max 10.4 Scirocco 77 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.35 mm 5.6 S max 6.6 Ostro 88 % 1019 hPa 15 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 28 % 4.5 NNE max 6.3 Grecale 77 % 1020 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° prob. 19 % 8 NE max 9.3 Grecale 78 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 13 NNE max 16.7 Grecale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:16

