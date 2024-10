Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fiumicino di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, contribuendo a un senso di freschezza.

Durante la notte, le condizioni saranno inizialmente serene, con un cielo che si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 22°C. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 10:00, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della mattinata. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con un cielo completamente coperto e piogge che si intensificheranno. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dall’aumento della velocità del vento, che potrà superare i 30 km/h. Le precipitazioni saranno diffuse, con accumuli che potranno arrivare a 0.46 mm.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ulteriore peggioramento, con piogge che diventeranno moderate e forti. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani potrebbero presentarsi situazioni simili, con un’alternanza di momenti di pioggia e schiarite.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 poche nuvole +19.5° perc. +19.1° Assenti 14.6 ESE max 23.3 Scirocco 60 % 1019 hPa 6 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° Assenti 18.6 SE max 32.7 Scirocco 75 % 1019 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° Assenti 21.3 SE max 31.8 Scirocco 77 % 1020 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° prob. 22 % 14.4 SSE max 21 Scirocco 75 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +22.2° perc. +22.6° 0.46 mm 22 SSE max 32.4 Scirocco 78 % 1018 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 82 % 14.1 ESE max 26 Scirocco 77 % 1017 hPa 21 pioggia moderata +21.1° perc. +21.4° 1.22 mm 30.5 SSE max 48.3 Scirocco 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:20

