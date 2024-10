Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Fiumicino per Domenica 27 Ottobre si preannunciano variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Durante la giornata, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 22°C nel primo pomeriggio. La presenza di vento moderato, proveniente principalmente da Sud-Est, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 18,9°C verso le 23:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,5 km/h, creando una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 40%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento della temperatura, che toccherà i 22,2°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si presenterà con nubi sparse, con una percentuale di umidità che si attesterà intorno al 50-55%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Est, con intensità che varierà tra i 22 km/h e i 22,7 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che scenderanno leggermente a 21,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a momenti di cielo coperto, specialmente verso le ore centrali del pomeriggio. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 73%. Anche in questo caso, non si registreranno piogge significative, sebbene la probabilità di pioggia aumenti fino al 25%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con cielo coperto e la possibilità di pioggia leggera, che si concretizzerà intorno alle 21:00 con una leggera pioviggine. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 40%, ma non si prevedono accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di pioggia. Lunedì e martedì potrebbero portare ulteriori perturbazioni, con un incremento delle precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° prob. 20 % 22.7 SSE max 25.2 Scirocco 55 % 1023 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 25 % 20.2 SSE max 21.9 Scirocco 73 % 1022 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 25 % 13.5 SE max 17.4 Scirocco 80 % 1024 hPa 21 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.16 mm 5.7 E max 7 Levante 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:06

