Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Fiumicino si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,3°C e +22,2°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, tra le 02:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno da +17,3°C a +18°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, attorno al 24%, e il vento soffierà da Nord-Est con intensità leggera. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 46%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a mantenere una condizione di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di +22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si attesteranno tra 4,1 km/h e 9,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, rendendo l’aria leggermente umida.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo presenterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà intorno ai 21°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 73%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La velocità del vento rimarrà costante, con raffiche che potrebbero toccare i 12,9 km/h. L’umidità raggiungerà il 76%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fiumicino indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il cielo rimarrà nuvoloso anche nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 poche nuvole +17.6° perc. +15.8° Assenti 5.6 NE max 5.2 Grecale 18 % 1019 hPa 6 poche nuvole +18.2° perc. +17.6° Assenti 6.2 ENE max 5.8 Grecale 59 % 1019 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° Assenti 4.3 SE max 4.5 Scirocco 62 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.9° Assenti 9.2 S max 7.6 Ostro 65 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +22° Assenti 9.6 S max 9.9 Ostro 67 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 8.6 SSE max 10.8 Scirocco 74 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° Assenti 8.6 ESE max 11.4 Scirocco 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.