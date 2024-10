Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Fiumicino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 21,5°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, superando il 80% in diverse fasce orarie. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 22,3 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 57%. Il vento soffierà da Est-Sud Est a una velocità di circa 8,7 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente, con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura percepita si aggirerà intorno ai 19,3°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. L’umidità aumenterà fino a toccare il 86%. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 6,8 km/h e 8,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno leggermente. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21°C, con picchi di 21,5°C. L’umidità rimarrà elevata, superando il 79%. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 21,5 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Le piogge continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Le piogge potrebbero continuare anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di instabilità atmosferica sembrano persistere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 3 pioggia leggera +19.5° perc. +19.2° 0.53 mm 6.8 E max 8.4 Levante 63 % 1026 hPa 6 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.38 mm 8.3 NE max 9.1 Grecale 82 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +20.3° perc. +20.4° 0.13 mm 7.9 ENE max 8.6 Grecale 78 % 1027 hPa 12 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 65 % 8 SSE max 11.2 Scirocco 74 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.38 mm 15.4 SSE max 21.5 Scirocco 80 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.37 mm 14.1 SSE max 19.8 Scirocco 84 % 1026 hPa 21 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.32 mm 13.8 SE max 17.8 Scirocco 85 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:12

