Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Floridia indicano un inizio di Giovedì 3 Ottobre caratterizzato da condizioni variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni che domineranno la mattinata. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli coperti e temperature in calo. La serata si presenterà con cieli nuvolosi e possibilità di piogge leggere.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 21,5°C, con una leggera pioggia e una copertura nuvolosa del 70%. La velocità del vento sarà di circa 11,2 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’83%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. Si prevede un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 27,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29,3 km/h, mentre l’umidità scenderà al 62%. Questo periodo di bel tempo sarà caratterizzato da un’assenza di precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, tuttavia, la situazione cambierà. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che diventeranno sempre più dense. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 25,4°C alle 16:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 30,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%.

La sera porterà cieli coperti e un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 24,4°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che toccheranno l’81%. Le possibilità di pioggia aumenteranno, con piogge leggere attese verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo una mattinata soleggiata, si prevede un graduale deterioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Per i giorni successivi, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.3° perc. +21.7° 0.1 mm 11.1 OSO max 16 Libeccio 84 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.8° prob. 4 % 11.3 SO max 16.7 Libeccio 85 % 1010 hPa 7 cielo sereno +23.6° perc. +24° prob. 12 % 10.6 SO max 19.5 Libeccio 75 % 1010 hPa 10 cielo sereno +27.2° perc. +28.7° prob. 17 % 23.4 S max 31.6 Ostro 64 % 1010 hPa 13 nubi sparse +27.4° perc. +28.9° prob. 5 % 30.3 S max 39.8 Ostro 64 % 1008 hPa 16 cielo coperto +25.4° perc. +25.9° prob. 5 % 25.1 S max 40.8 Ostro 74 % 1007 hPa 19 cielo coperto +24.4° perc. +25.1° prob. 4 % 15.7 SSO max 30.9 Libeccio 81 % 1008 hPa 22 cielo coperto +24.2° perc. +24.9° prob. 25 % 6.5 S max 8.5 Ostro 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:35

