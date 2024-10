Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Floridia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,7°C e i 21,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa varierà, con picchi di cielo coperto nel pomeriggio, mentre la sera si prevede un miglioramento con cieli sereni.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature intorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2 km/h e i 4,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si attesterà attorno al 79%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 47% e il 74%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che varierà tra i 3,7 km/h e i 11,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 62%.

Il pomeriggio porterà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C e 21,5°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’umidità, che si attesterà attorno al 70%. Le precipitazioni non sono previste, ma l’atmosfera potrebbe risultare pesante a causa della nuvolosità.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si schiarirà, portando a cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,7°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori intorno ai 3 km/h, e l’umidità rimarrà alta, attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature piacevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 3 NO max 2.5 Maestrale 79 % 1021 hPa 5 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.7 NO max 4.1 Maestrale 78 % 1022 hPa 8 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 4.4 NE max 6.3 Grecale 70 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 9.3 ENE max 8 Grecale 64 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 11.8 ESE max 9.9 Scirocco 66 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.1° perc. +19.1° Assenti 9.1 SE max 9.9 Scirocco 79 % 1022 hPa 20 cielo sereno +18.4° perc. +18.5° Assenti 3.7 SSE max 5.5 Scirocco 81 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° Assenti 3.1 NO max 4 Maestrale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.