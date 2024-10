Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

A Floridia, Lunedì 28 Ottobre, si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La mattina porterà un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C intorno alle 8:00. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della temperatura, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 19,3°C. La sera vedrà un ulteriore abbassamento, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura percepita rimarrà molto simile a quella reale, con valori che si aggireranno attorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, provenienti principalmente da est e sud-est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 10:00 si assisterà a una parziale apertura con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 21°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 60% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno tra 19°C e 21°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a una leggera schiarita. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con una direzione prevalentemente sud-est. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 75%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,5°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, con una copertura che si attesterà intorno al 71%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Floridia indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre con condizioni climatiche stabili e miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 3.1 ESE max 7.5 Scirocco 78 % 1024 hPa 5 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 5.6 E max 10.3 Levante 77 % 1024 hPa 8 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 8.2 ESE max 10.4 Scirocco 68 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 11.7 ESE max 10.3 Scirocco 61 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 12 SE max 10.1 Scirocco 62 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 7.7 SSE max 9.1 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 4.6 S max 6.2 Ostro 77 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 4.9 OSO max 5.8 Libeccio 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:03

