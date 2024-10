Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Floridia indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse nella prima parte della mattina e un incremento delle temperature.

Nel corso della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 26 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 37%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,5°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una brezza tesa che contribuirà a mantenere l’aria fresca. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1011 hPa, segno di stabilità meteorologica.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento, con un ritorno delle nuvole e una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un cielo coperto nel corso della notte. L’umidità si manterrà attorno al 61%, rendendo l’aria leggermente più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia nei prossimi giorni mostrano un alternarsi di sole e nuvole. Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Tuttavia, le temperature rimarranno miti, garantendo un clima piacevole. Gli amanti del sole potranno godere di una giornata serena, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’inizio della settimana per un abbassamento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 4.4 S max 7.7 Ostro 70 % 1013 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 8 ONO max 8.3 Maestrale 70 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.5° Assenti 6.7 ONO max 10 Maestrale 53 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24.4° perc. +23.8° Assenti 7 NNO max 21.3 Maestrale 38 % 1013 hPa 13 cielo sereno +25.5° perc. +25.1° Assenti 8.5 ONO max 27.6 Maestrale 40 % 1011 hPa 16 cielo sereno +23° perc. +22.7° Assenti 11.8 O max 27.7 Ponente 51 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 5.3 NNO max 15 Maestrale 61 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 6.9 ONO max 8.4 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:32

