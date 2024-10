Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Floridia di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre la mattina porterà un cielo coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse, mentre la sera si presenterà nuovamente più nuvolosa. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Floridia registrerà una temperatura di circa 20,1°C con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 18%. Man mano che si avvicinerà l’alba, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 20°C con nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa fino al 72%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno tra 20,6°C e 24,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93% intorno alle 11:00, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 13,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 59-64%.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno fino a 21°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 70% e i venti continueranno a soffiare da sud-est con intensità moderata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 56% e i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 8,2 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature miti e una predominanza di nubi. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere rare. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 3.2 SO max 3.6 Libeccio 74 % 1020 hPa 5 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 3.2 SSO max 3.8 Libeccio 72 % 1020 hPa 8 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 8.4 SSE max 9.9 Scirocco 61 % 1021 hPa 11 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° Assenti 13.2 SE max 12.1 Scirocco 59 % 1021 hPa 14 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 16.8 SE max 15.9 Scirocco 63 % 1019 hPa 17 nubi sparse +21° perc. +21.1° Assenti 8.7 SSE max 11.5 Scirocco 76 % 1020 hPa 20 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° Assenti 7.7 SSO max 9.8 Libeccio 81 % 1020 hPa 23 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 8.2 SO max 9.8 Libeccio 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:16

