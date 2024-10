Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Foggia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 25°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, ma nel corso della giornata si prevede un incremento della copertura nuvolosa. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 20,9°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,3 km/h da Sud Ovest. Man mano che si passerà all’alba, le temperature scenderanno leggermente, mantenendo comunque un clima mite.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a un massimo di 25,5°C alle 12:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà attorno al 35-39%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevede un cielo sereno fino alle 15:00, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un ritorno a nubi sparse. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25 km/h.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da un clima variabile, si prevede un fine settimana con temperature in calo e una maggiore probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, mentre per chi preferisce un clima più fresco, questo sarà il momento ideale per godere di una passeggiata all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 8 % 11.5 SO max 21.4 Libeccio 73 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 7 % 10.3 ONO max 23.2 Maestrale 80 % 1008 hPa 7 cielo coperto +20.9° perc. +20.5° Assenti 16.2 ONO max 21.1 Maestrale 58 % 1011 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +23.5° Assenti 14.1 ONO max 16.2 Maestrale 43 % 1011 hPa 13 cielo sereno +25.5° perc. +25.1° Assenti 20.8 OSO max 20.7 Libeccio 35 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22° Assenti 17.4 O max 25 Ponente 48 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 15.5 ONO max 25.7 Maestrale 70 % 1015 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 10.2 ONO max 18.4 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:18

