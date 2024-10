Previsioni Meteo Foggia: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Venerdì 25 Ottobre indicano un giorno caratterizzato da una transizione climatica, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un pomeriggio che porterà piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime attese intorno ai 23,4°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, e l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 92% e temperature che scenderanno fino a 17,7°C. La velocità del vento sarà debole, intorno a 1,5 km/h, con una leggera probabilità di precipitazioni, ma senza fenomeni significativi.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,1°C entro le 10:00. I venti rimarranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza, mentre l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 62%.

Il pomeriggio si preannuncia più instabile, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 23,4°C alle 13:00 e poi diminuendo a 19,8°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’intensità di pioggia leggera e un’umidità che si attesterà attorno al 70%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una leggera brezza. La probabilità di pioggia diminuirà, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Sabato e Domenica si preannunciano con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 1.3 N max 1.6 Tramontana 83 % 1024 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 1.3 NO max 1.4 Maestrale 85 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 0.6 NNO max 0.8 Maestrale 78 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.9° Assenti 4.1 E max 3.4 Levante 62 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° prob. 1 % 8 E max 6.7 Levante 56 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +19.8° perc. +19.7° 0.12 mm 10.9 E max 17.6 Levante 70 % 1022 hPa 19 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° prob. 12 % 6 ESE max 10 Scirocco 79 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 4 % 6 ESE max 7.2 Scirocco 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:58

