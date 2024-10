Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Foggia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19,1°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno, raggiungendo i 27,8°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa rimarrà costante. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della probabilità di pioggia, con fenomeni di pioggia leggera attesi nel tardo pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo però un cielo coperto.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 19,1°C e una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 50% fino all’alba. La mattina si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature in aumento, che toccheranno i 27,8°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà tra i 7,6 km/h e i 19,8 km/h, con direzione prevalentemente sud-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si prevede un calo delle temperature, che scenderanno fino a 25,5°C alle 15:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con piogge leggere attese a partire dalle 17:00, quando la temperatura sarà di 21,6°C. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,31 mm. La sera continuerà a presentare condizioni di pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da nuvole e piogge leggere, si prevede un miglioramento per Venerdì, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, nel fine settimana, potrebbero tornare condizioni di instabilità, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 5.7 S max 7.1 Ostro 70 % 1008 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 8.6 S max 11.7 Ostro 75 % 1007 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 11.7 S max 20.2 Ostro 62 % 1007 hPa 10 cielo coperto +27.1° perc. +26.9° Assenti 16.4 SSO max 24.4 Libeccio 40 % 1007 hPa 13 cielo coperto +27.4° perc. +26.9° Assenti 16.9 SO max 28.9 Libeccio 35 % 1005 hPa 16 cielo coperto +24.1° perc. +23.8° prob. 18 % 14.3 SO max 28.7 Libeccio 47 % 1004 hPa 19 pioggia leggera +20.5° perc. +20.4° 0.12 mm 9.5 ESE max 19.5 Scirocco 66 % 1005 hPa 22 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 34 % 12.2 SSE max 26.2 Scirocco 61 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:31

