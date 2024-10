Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di meteo saranno influenzate da una moderata copertura nuvolosa, che potrebbe portare a una sensazione di umidità elevata. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 23°C nelle ore centrali della giornata, mentre le raffiche di vento si presenteranno leggere, con una direzione prevalentemente da est.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà del 51%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, le condizioni di meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 82% intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre il vento soffierà da est-sud-est con una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità aumenterà fino al 73%. Le raffiche di vento si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 19 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%, e il vento continuerà a soffiare da sud-est con intensità leggera. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Domani, si prevede un leggero miglioramento, con una possibile schiarita nel pomeriggio, mentre dopodomani le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature simili. Sarà quindi importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 4.3 SE max 4.9 Scirocco 78 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° Assenti 4.8 SE max 5.4 Scirocco 80 % 1023 hPa 7 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 4.4 SE max 6.6 Scirocco 75 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.9° Assenti 9 ESE max 10.4 Scirocco 58 % 1023 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° Assenti 12 E max 11.8 Levante 53 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° prob. 1 % 11.9 E max 19.1 Levante 69 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 6.6 SE max 14 Scirocco 74 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 5.3 SE max 6.7 Scirocco 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:56

