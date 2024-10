Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge di intensità variabile. Si registreranno +17,9°C a mezzanotte, con una copertura nuvolosa del 49% e una velocità del vento di 11,2 km/h proveniente da Est. Man mano che si avanza verso le prime ore del mattino, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 17,7°C e aumentando la copertura nuvolosa fino al 99%. Le piogge moderate continueranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno i 2,32 mm entro le 03:00.

Nella mattina, le piogge si presenteranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà elevata. Le temperature saliranno fino a 23°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 19,4 km/h. Le precipitazioni, sebbene più leggere, continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,52 mm entro le 12:00. La sensazione di umidità sarà alta, con valori che si aggireranno attorno al 77%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge moderate si alterneranno a momenti di pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 37,3 km/h. Si prevede un accumulo di pioggia di circa 1,78 mm entro le 15:00.

La sera porterà un cambiamento nel panorama meteorologico, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Non si registreranno precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, la situazione potrebbe tornare a essere instabile nel fine settimana, con la possibilità di nuove piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 2.32 mm 11.1 E max 22 Levante 93 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.4 mm 12.6 E max 25.3 Levante 90 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.79 mm 14.9 ESE max 34.3 Scirocco 83 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +23° perc. +23.2° 0.19 mm 17.2 SE max 30.6 Scirocco 69 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +20.3° perc. +20.7° 1.57 mm 19.2 SE max 37.3 Scirocco 89 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +19.4° perc. +19.8° 0.96 mm 15 SE max 28.9 Scirocco 93 % 1017 hPa 20 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.23 mm 18.3 SE max 37.1 Scirocco 89 % 1018 hPa 23 cielo coperto +18.9° perc. +19.2° prob. 86 % 11.4 ESE max 23.9 Scirocco 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:26

