Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Follonica indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che oscilleranno attorno ai 19°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, mentre nel pomeriggio si assisterà a un’intensificazione delle precipitazioni. La sera si concluderà con cieli nuvolosi e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Follonica avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 18,9°C e una copertura nuvolosa del 91%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,6 km/h proveniente da Sud Est. Con il passare delle ore, la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 20°C alle 03:00, accompagnata da un aumento della velocità del vento fino a 19,9 km/h. A partire dalle 04:00, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che rimarrà stabile attorno ai 20°C.

La mattina si presenterà con piogge che si intensificheranno, specialmente tra le 07:00 e le 09:00, quando si potranno registrare piogge moderate e temperature che varieranno tra 20,3°C e 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, superando il 88%. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori sostenuti, con punte di 20,5 km/h. A partire dalle 10:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 22,2°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 17:00. Le temperature si manterranno tra 19,5°C e 22,2°C, mentre la velocità del vento varierà tra 15,3 km/h e 24,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,75 mm.

La sera si presenterà con cieli coperti e piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 17,9°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori intorno ai 9,2 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con un’intensità che potrebbe variare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Giovedì, ma le temperature rimarranno comunque miti, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni variabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 16 % 13.4 SSE max 21.1 Scirocco 88 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.19 mm 19.4 S max 31.6 Ostro 85 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +20.3° perc. +20.6° 1.02 mm 14 SSO max 23.4 Libeccio 85 % 1010 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 72 % 23.1 S max 31 Ostro 76 % 1008 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° prob. 18 % 24.3 SSE max 29.7 Scirocco 71 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.13 mm 17.7 SSE max 26.8 Scirocco 84 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.43 mm 11.6 ESE max 15.8 Scirocco 89 % 1007 hPa 22 cielo coperto +18.3° perc. +18.6° prob. 52 % 12.7 NE max 18.9 Grecale 89 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.