Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Follonica di Sabato 5 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica migliorerà, portando a un aumento della temperatura e a un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,1°C intorno alle 11:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escluderanno brevi rovesci. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un netto miglioramento che porterà a un cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,9°C, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,7°C entro la notte. Le condizioni di stabilità continueranno a caratterizzare la serata, con un vento leggero che non creerà disagi. L’umidità si attesterà attorno all’82%, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica indicano un Sabato con un inizio piovoso che si trasformerà in una giornata prevalentemente serena. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Follonica

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.11 mm 9.3 NE max 10.1 Grecale 91 % 1010 hPa 4 poche nuvole +13.4° perc. +13.2° prob. 47 % 10.1 NE max 11.4 Grecale 90 % 1010 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 34 % 9.9 NE max 16.7 Grecale 85 % 1011 hPa 10 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° prob. 30 % 5.7 NE max 7.9 Grecale 70 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +18.8° perc. +18.5° 0.39 mm 7.8 ONO max 8.3 Maestrale 67 % 1012 hPa 16 cielo sereno +18° perc. +17.7° prob. 15 % 4 N max 6.2 Tramontana 71 % 1012 hPa 19 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 8.1 NNE max 7.6 Grecale 81 % 1013 hPa 22 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 6.9 NNE max 6.5 Grecale 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:46

