Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Follonica di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,9°C durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La presenza di nuvole sparse nel pomeriggio e cielo coperto in serata influenzeranno la sensazione di freschezza, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 17,7 km/h.

Nella notte, Follonica si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una buona visibilità e un’atmosfera tranquilla. La velocità del vento sarà contenuta, con brezza leggera proveniente da Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni favorevoli, con un cielo sereno e temperature in aumento. Si prevede che la temperatura raggiunga i 21,9°C intorno alle 11:00, con un’umidità che si attesterà attorno al 52%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà gradualmente. Le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 77% entro le 16:00. Le temperature scenderanno a 18°C e l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16°C. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 79%, contribuendo a un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica indicano un Venerdì 11 Ottobre che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in una serata nuvolosa e fresca. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, suggerendo di prepararsi a un weekend con condizioni meteorologiche variabili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 11.4 NE max 12.4 Grecale 82 % 1007 hPa 4 poche nuvole +15.5° perc. +15.2° Assenti 7.3 ENE max 8.8 Grecale 82 % 1009 hPa 7 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 9.6 ENE max 11.2 Grecale 78 % 1011 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 1.5 SSE max 8.8 Scirocco 53 % 1012 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 8.2 SO max 9.7 Libeccio 57 % 1012 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 4.7 NO max 4.6 Maestrale 71 % 1013 hPa 19 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 11.2 N max 17.7 Tramontana 79 % 1015 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 11.8 N max 14.4 Tramontana 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:36

