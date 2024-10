Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Follonica si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un’ottima visibilità e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La mattina porterà poche nuvole, mentre nel pomeriggio si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature comprese tra 16,4°C e 17,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 4,6 km/h e 6,1 km/h, proveniente prevalentemente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’86%, garantendo un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà per lo più sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 21,5°C intorno a 12:00. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che non supereranno i 6,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 6,1 km/h. L’umidità salirà fino al 85%, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo tornerà sereno, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà attorno all’87%. Le condizioni meteorologiche favorevoli permetteranno di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre giovedì potrebbe esserci un aumento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

2 poche nuvole +16.8° perc. +16.8° Assenti 4.9 NE max 4.5 Grecale 87 % 1024 hPa 5 poche nuvole +16.4° perc. +16.3° Assenti 6.1 NE max 5.8 Grecale 86 % 1024 hPa 8 poche nuvole +19° perc. +19° Assenti 3.3 ENE max 4.1 Grecale 75 % 1025 hPa 11 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° Assenti 4 OSO max 1.9 Libeccio 67 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 6.1 OSO max 5.2 Libeccio 70 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18° perc. +18.1° Assenti 2.9 N max 3.3 Tramontana 85 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.5° perc. +17.6° Assenti 3.8 NE max 3.7 Grecale 87 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.1° perc. +17.2° Assenti 4.5 NE max 4.2 Grecale 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:09

