Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, alternando momenti di cielo sereno a fasi di nubi sparse e, in particolare nel pomeriggio, a un cielo più coperto. Le temperature percepite si attesteranno tra i 10,1°C e i 18,2°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 11,9 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 10,4°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1014 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a salire fino a 17,4°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,4 km/h e i 6,3 km/h, con direzione prevalentemente da est. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità di 8,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a migliorare, con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 13,2°C. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Forlì suggeriscono una giornata variabile ma complessivamente mite, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.4° perc. +9.8° Assenti 6 OSO max 6.6 Libeccio 89 % 1014 hPa 3 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.4 OSO max 4.7 Libeccio 88 % 1014 hPa 6 poche nuvole +10.3° perc. +9.7° Assenti 5.1 SO max 5.2 Libeccio 86 % 1014 hPa 9 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 3 ENE max 3.1 Grecale 69 % 1015 hPa 12 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 7.3 ENE max 4.6 Grecale 59 % 1014 hPa 15 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 8.8 E max 6.2 Levante 63 % 1013 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 8 SSE max 9.5 Scirocco 78 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 6.2 SSO max 6.6 Libeccio 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.